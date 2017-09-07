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Люди в милицейской форме обокрали туристов из Европы в Бишкеке

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/liudi-v-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446610-ru.html

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7 сентября 2017, 16:30       Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Люди в милицейской форме обокрали туристов в Бишкеке. Такую информацию опубликовал в социальной сети Facebook пользователь Аскат Чыналы.
"Сегодня при мне обокрали туристов из Европы возле стадиона "Спартак". Милиционеры окружили двух иностранцев, о чем-то с ними говорили и вдруг резко убежали. Туристы сказали, что милиционеры украли все их деньги", — написал пользователь.
По его словам, после разговора с иностранцами мошенники скрылись на серебристой Audi А4.
"Они представились милиционерами и завладели купюрами, заявив, что деньги поддельные. Мошенников было трое", — рассказал Аскат Чыналы.
Молодой человек пригласил иностранцев к себе домой, а на следующий день они продолжили путешествие, отказавшись обращаться с заявлением в РУВД.
"Это граждане Словении. Один музыкант, второй работает на заводе. Мне было неудобно перед ними за такое "гостеприимство", потому и пригласил к себе. Они отказались искать преступников, так как сроки пребывания в республике сжатые", - отметил Чыналы.
В пресс-службе ГУВД столицы эту информацию проверяют и заверили, что позднее они дадут информацию по этому делу.

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