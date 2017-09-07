Догоев: В перспективе информационные киоски каждого аильного аймака могут оказать до двухсот видов услуг

7 сентября 2017, 16:49 Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Кабар/. Председатель Государственной регистрационной службы (ГРС) при правительстве КР Дастан Догоев со своими заместителями встретился с руководителями областных и районных почтовых филиалов ГП "Кыргызпочтасы", которое постановлением Правительства перешло в структуру ГРС.

В своей речи Догоев рассказал об основных приоритетных задачах стоящих перед ГП "Кыргызпочтасы".

По его словам, создание информационных киосков в почтовых отделениях по всей стране в рамках реализации национального проекта "Таза Коом" практически дает новую жизнь для "Кыргызпочтасы".

Он отметил, что перед "Кыргызпочтасы" открываются колоссальные возможности стать одним из поистине народным и высокоэффективным государственным предприятием. Правительство через "Кыргызпочтасы" сделало первый шаг на таком масштабном уровне для создания доступа и удобства при получении государственных услуг. Потому что государственные услуги по линии ГРС на местах доступны только в районных центрах и городах, за исключением некоторых районов.

"Теперь же с октября месяца географический охват государственных услуг расширится до каждого аильного аймака. В перспективе информационные киоски могут оказать до двухсот видов услуг физическим и юридическим лицам. Волевое решение о создании информационных киосков – это беспрецедентный кредит доверия Правительства "Кыргызпочтасы". Считайте, что "Кыргызпочтасы" заново родился. Поэтому вы должны полностью осознать всю значимость информационных киосков", - сказал Догоев, обращаясь к руководителям областных и районных почтовых филиалов.

Справка. Информационные киоски будут установлены в 434-х аильных аймаках страны (почтовые отделения). Все необходимое оборудование уже приобретено по линии японского гранта на сумму 5 млн. 600 тыс. долларов.

На первоначальном этапе киоски будут предоставлять следующие услуги:

1. Государственная регистрация рождения;

2. Государственная регистрация заключения брака;

3. Государственная регистрация установления отцовства;

4. Государственная регистрация смерти;

5. Присвоение гражданам персонального идентификационного номера (ПИН);

6. Прием документов на оформление идентификационной карты – паспорта гражданина КР образца 2017 года (достигших возраста 16 лет);

7. Прием документов на оформление общегражданского паспорта КР;

8. Прием от граждан документов на оформление идентификационной карты – паспорта образца 2017 года в связи с истечением срока действия паспорта обмен);

9. Прием документов на оформление общегражданского паспорта гражданина КР в связи с истечением срока действия (обмен);

10. Регистрационный учет и снятие с регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания и выдача адресной справки.