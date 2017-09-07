Правительство будет следить за критикой кыргызстанцев в соцсетях

7 сентября 2017, 16:18 Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. В аппарате правительства Кыргызстана будет создан специальный отдел, отслеживающий критику и просьбы граждан, сообщил на совещании с членами кабмина премьер-министр Сапар Исаков.

Он попросил глав ведомств делегировать представителей для работы в этом отделе - мониторинга социальных сетей и оперативного реагирования на обращения кыргызстанцев.

"Ваши представители должны иметь широкий кругозор. Желательно, чтобы они знали английский язык. Мы будем реагировать на все замечания. В случае критики мы должны либо согласиться с ней, либо объяснить народу свою позицию", - сказал Исаков.

Первыми в течение двух недель своих сотрудников должны направить Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и мелиорации, Министерство труда и социального развития, Министерство культуры, информации и туризма, Министерство экономики, Государственная регистрационная служба, Госкомитет промышленности, Госкомитет связи и технологий, Фонд управления государственным имуществом.

Премьер отметил, что правительство уже делает первые шаги по реализации программы "Кырк кадам". Также он попросил членов кабмина как можно скорее перейти на электронную связь и отчетность.

"Мы должны обмениваться информацией и документами не через почтальонов или курьеров, а с помощью технологий. За два или два с половиной года надо стать цифровым правительством", - обратился глава кабмина к подчиненным.

Исаков попросил членов правительства совместно с ГРС и Госкомитетом информационных технологий организовать переход на новые технологии.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });