Власти Таджикистана через SMS призвали граждан носить национальную одежду

7 сентября 2017, 16:17 Комментарии

Бишкек, 7.09.17 /Кабар/. Абоненты мобильных операторов Таджикистана утром в среду, 6 сентября, получили SMS-сообщения с призывом к жителям носить национальную одежду. В комитете по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана подтвердили эту рассылку, пишет радио "Свобода".

"Мы отправили официальные письма руководству компании "Таджиктелеком" и другим операторам сотовой связи, чтобы они отправкой SMS-сообщений способствовали реализации закона "Об упорядочении традиций и обрядов", который обязывает граждан страны соблюдать атрибуты национальной культуры – знать государственный язык и носить национальную одежду", – сказала представитель комитета Махбуба Азимова.

"Ношение национальной одежды обязательно!", "Уважайте национальную одежду", "Давайте превратим ношение национальной одежды в добрую традицию" – такие SMS-сообщения получили более шести миллионов обладателей мобильных телефонов.

Поправки к закону "Об упорядочении традиций и обрядов", которые обязывают граждан страны носить национальную одежду, нижняя палата парламента Таджикистана одобрила 23 августа. "Физические и юридические лица обязаны соблюдать атрибуты национальной культуры – знать государственный язык и носить национальную одежду", – говорится в проекте закона.

Ранее сотрудники госорганов Таджикистана провели в Душанбе профилактические беседы с восемью тысячами женщин, которые носят хиджаб. Рабочие группы, в состав которых вошли представители комитета по делам женщин и семьи, комитета по делам религии, МВД и других ведомств, объясняли женщинам, что носить хиджабы, тюрбаны – это "чуждо традициям таджиков".