В Андижане состоялся праздник кыргызско-узбекской дружбы

7 сентября 2017, 16:18 Комментарии

Ташкент, 07.09.17. /Толонбай Курбанов – Кабар/. В пограничном комплексе "Дустлик" Ходжаабадского района Андижанской области состоялась встреча представителей Андижанской области Узбекистана и Ошской области Кыргызстана, сообщило сегодня узбекское Национальное информационное агентство.

Президент Шавкат Мирзиеев по приглашению президента Алмазбека Атамбаева 5-6 сентября посетил с государственным визитом Кыргызстан. В рамках визита достигнуты договоренности, служащие интересам двух народов, в частности, перспективам дальнейшего расширения и укрепления сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах, активизации связей приграничных регионов наших стран.

Прибывшие из Кыргызстана гости под звуки карнаев и сурнаев были встречены представителями государственных и общественных организаций, проживающими в Узбекистане представителями этнических кыргызов, широкой общественностью и молодежью.

В данном мероприятии хоким Андижанской области Шухрат Абдурахмонов, губернатор Ошской области Таалайбек Сарыбашев, мэр города Ош Айтмамат Кадимбаев отметили, что узы дружбы между двумя народами своими корнями уходят вглубь веков.

Данный визит Президента Шавката Мирзиёева открыл новую страницу в дальнейшем укреплении политического, экономического и культурного сотрудничества между двумя государствами, повысил уровень добрососедских отношений. Достигнутые в ходе встреч глав государств договоренности безмерно порадовали два братских народа с общим языком, религией, схожими обычаями и традициями, на протяжении столетий живущих бок о бок.

- Я гражданка Узбекистана кыргызской национальности и горжусь этим, – сказала учитель кыргызского языка общеобразовательной школы №10 Ходжаабадского района Хонойим Арзиева. – В Кыргызстане у меня много родственников. Мы на протяжении веков жили добрыми соседями, выдавали дочерей в Кыргызстан, сватали невесток. В последние годы возникли некоторые трудности в совершении поездок друг к другу. Мы безгранично благодарны Президенту нашей страны Шавкату Мирзиёеву за создание широких возможностей в дальнейшем сближении наших народов, развитии взаимосвязей. В Узбекистане созданы все условия для развития представителями различных наций и народностей своего языка, культуры, традиций и обычаев. Благодарение Всевышнему, что я живу в такой великодушной, свободной и процветающей стране. Пусть будет вечной наша дружба.

- Сегодняшняя встреча превратилась в настоящий праздник дружбы между двумя народами-соседями, – сказала заслуженный работник культуры КР, главный редактор международного альманаха "Ош" Салима Шарипова. – Этого дня наши народы ждали многие годы. Убеждены, что по инициативе Президента Узбекистана эти добрососедские отношения, наше сотрудничество поднимутся на новый уровень.

- Я трижды избирался депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, – говорит ветеран труда из Оша Мукамбек Аликулов. – Мы счастливы, что дружеские узы между нашими народами обретают новое содержание.

- В нашей области проживают немало представителей кыргызской национальности, – сказал руководитель Андижанского областного кыргызского национального культурного центра Обиджон Носиров. – Мы живем в свободном и процветающем, великодушном Узбекистане. Созданы все условия для развития наших национальных традиций, обучения на родном языке. В настоящее время в нашей области в более 20 общеобразовательных школах преподается кыргызский язык, на филологическом факультете Андижанского государственного университета по специальности кыргызского языка и литературы обучаются более 70 юношей и девушек. Мы очень рады дальнейшему развитию добрососедских связей между двумя братскими народами. За это мы безмерно благодарны главе нашего государства.

В завершение встречи с участием художественных коллективов, молодых исполнителей была представлена концертная программа "Пусть будет вечной наша дружба!".