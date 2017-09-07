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За жалобами и критикой в соцсетях будет следить новый отдел в правительстве

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365957_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446604-ru.html

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7 сентября 2017, 15:38       Комментарии

Для эффективного взаимодействия кабинета министров с общественностью в аппарате правительства будет создан новый отдел. Об этом сегодня, 7 сентября, на рабочем совещании правительства с участием глав ведомств заявил премьер-министр Сапар Исаков.
По его словам, новый отдел будет реагировать на жалобы граждан, отслеживать публикации в соцсетях, в том числе и отвечать за взаимодействие правительства с населением.
Премьер-министр поручил ведомствам командировать по одному представителю в новый отдел. В течение трех дней Минздрав, Минсельхоз, ГРС, ФУГИ, Минсоцразвития, Минэкономики, Госкомитет по энергетике и промышленности, Госкомитет связи и Минкультуры должны первыми направить своих сотрудников.
Система взаимодействия с обществом должна быть отработана в течение двух недель.
"Мы должны адекватно реагировать на какие-то вбросы, нарекания. Мы должны либо принимать эту критику, либо объяснять и доводить нашу позицию и почему мы придерживаемся ее", - заключил он.

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