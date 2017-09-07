Война за наследство Алексея Петренко. Мошенничество, шантаж и угрозы

7 сентября 2017, 15:45 Комментарии

Скандальная история, связанная с дележом наследства народного артиста СССР Алексея Петренко вышла за рамки правового поля и получила широкий международный резонанс.

Вдова известного российского актера, наша соотечественница Азима Абдумаминова претендует на большую часть имущества артиста, используя поддельные документы, манипулируя правоохранительными органами и судами Кыргызстана. Но дело зашло уже так далеко, что бывший гражданский муж Абдумаминовой Улугбек Сулейманов начал получать угрозы. От молодого человека требуют, чтобы он отказался от своей биологической дочери.

Мы уже писали о беспрецедентном судебном процессе, который Абдумаминова и ее адвокат инициировали в Сокулукском суде.

Предполагалось, что слушания по иску "Об отмене установления отцовства и аннулировании актовой записи о рождении ребенка" пройдут без лишнего шума. Абдумаминовой для "правильного" раздела наследства нужна была от местной Фемиды бумага о том, что Улукбек Сулейманов не является биологическим отцом их общей дочери Алии. Это серьезно повлияло бы на долю наследства Петренко, которую могла бы получить вдова. При этом родная дочь Петренко Полина лишилась бы значительной части имущества, которое ей должно отойти по закону. Речь идет о нескольких миллионах рублей, недвижимости в российской столице, а также в Московской и Тульской областях.

Сулейманов, к его чести, от Алии не отказался. Он категорически отверг исковые требования, направленные в Сокулукский районный суд, и теперь намерен доказывать свое отцовство в России. Кроме того, он заявил о готовности пройти ДНК-экспертизу. Об этом он рассказал и "ВБ", и на популярном ток-шоу на Первом канале "Мужское/Женское". Свою дочь Алию он не видел с 2010 года, с того времени, как Абдумаминова обманным путем вывезла ее в Москву. За это время Алию успели переименовать в Меланию и дать ей другие фамилию и отчество. Одним словом, совершенно неожиданным образом Петренко для девочки стал биологическим отцом. Это было сделано путем подачи фиктивных документов и заявлений в загс села Кызыл-Адыр Таласской области в 2010 году.

"Российский эксперт, принимавший участие в программе на Первом канале, дал однозначное заключение, что подпись за Петренко (на заявлении в загсе Кызыл-Адыра. - Ред.) выполнена не самим артистом. Это просто имитация, даже схожести никакой нет. И однозначно, эксперт сказал, эта подпись выполнена женщиной. "Если у нас будет подтверждено, что документы поддельные, а это прерогатива исключительно Кыргызстана, соответственно, в Москве в отношении Абдумаминовой будет возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Пока же оба свидетельства о рождении Алии-Мелании, выданные в Октябрьском загсе и в Таласе, имеют юридическую силу, так как никто не признавал их недействительными", - поясняет официальный представитель Сулейманова Анатолий Сафонов.

Сейчас юрист добивается возбуждения уголовного дела в отношении руководства загса в Таласской области, выписавшего дочери Сулейманова и Абдумаминовой второе свидетельство о рождении уже с указанием новой фамилии и отцовства Петренко по подложным документам. Заявление с требованием возбудить уголовное дело было подано в финансовую полицию, а та в свою очередь перенаправила материалы для проверки в прокуратуру Таласской области, и сейчас по изложенным фактам проводится проверка.

"Если уголовное дело будет возбуждено финансовой полицией, то Алия-Мелания автоматически выходит из наследственной базы. Тогда остаются только основные наследники. Вопрос есть в процедурных моментах. Дело в том, что это не единственные подделки документов со стороны директора загса (загс села Кызыл-Адыр. - Ред.). Были две фальшивки по Петренко, а ранее - в отношении того же директора загса уже возбуждалось подобное уголовное дело. А это уже коррупционное преступление, которое не имеет срока давности", - подчеркивает Сафонов.

Принципиальная позиция Сулейманова и его представителя стала причиной того, что в их адрес начали поступать угрозы. Запугивают серьезно, есть подозрение, что с привлечением местного криминалитета. И в этой связи Анатолий Сафонов намерен обратиться в компетентные органы с просьбой, чтобы Улукбеку Сулейманову была обеспечена государственная защита в связи с поступающими в его адрес угрозами здоровью и жизни.

"Неизвестные лица приезжали к моему подзащитному домой с угрозами, чтобы он забрал доверенности, выданные официальному представителю, отозвал свое заявление из ГСБЭП и чтобы вообще никаких действий не предпринимал. Приезжали ночью к нему домой. Сказали просто: "Ходи и оглядывайся, в один прекрасный день ты и твой представитель пострадают". Я хочу сейчас в рамках того заявления, которое подано мною в финансовую полицию, добиться того, чтобы была обеспечена государственная защита", - рассказал Сафонов.

Коррреспонденты "ВБ" связались с дочерью Алексея Петренко Полиной. Она рассказала, что ее московские адвокаты подали на Азиму Абдумаминову два заявления - в МВД и Генеральную прокуратуру Кыргызстана по фактам мошенничества. От следственных органов нашей страны пока ни слуху ни духу и, похоже, они не особенно торопятся ни с проведением расследования, ни с возбуждением уголовного дела. Похоже, "третий глаз" Абдумаминовой, про который она все время упоминает в разговоре с Сулеймановым, имеет колдовское воздействие на тех, кто призван блюсти порядки и законность в Кыргызстане.

Хотя волокита в отечественной правоохранительной системе иногда возникает по весьма банальным и понятным каждому человеку причинам. Только не стоит забывать, что этот скандал с дележом имущества народного артиста СССР имеет широкий общественный резонанс, и уже не только в России и Кыргызстане.

11 сентября Сокулукский районный суд должен возобновить рассмотрение иска Абдумаминовой к Сулейманову. В свою очередь дочь Алексея Петренко Полина подала несколько заявлений на вдову своего отца как в Кыргызстане, так и в России. Сам Улугбек Сулейманов намерен доказывать в Москве, что именно он является биологическим отцом Алии-Мелании. То есть борьба за наследство народного артиста СССР только начинается.