7 сентября 2017, 15:47 Комментарии

В Оше убившего свою жену аксакала принудительно заставят лечиться. Об этом сегодня, 7 сентября, "ВБ" подтвердили в пресс-службе Ошского горсуда.

Уточняется, что вчера, 6 сентября, суд вынес постановление, в котором указывается, что уголовное дело в отношении 83-летнего старика прекращено. Другим постановлением суд направил обвиняемого в убийстве пожилого мужчину на принудительное лечение в психиатрическую клинику в селе Кызыл-Жар.

Напомним, в городе Оше 83-летний старик зарезал свою пожилую жену. По сообщению правоохранительных органов, мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. "Я не смог вовремя остановить свой гнев и ударил ее ножом в область ушей. После этого она с криком выбежала на улицу", - указывалось в показаниях обвиняемого.