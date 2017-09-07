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В Оше убившего свою жену аксакала принудительно заставят лечиться

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365958_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446602-ru.html

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7 сентября 2017, 15:47       Комментарии

В Оше убившего свою жену аксакала принудительно заставят лечиться. Об этом сегодня, 7 сентября, "ВБ" подтвердили в пресс-службе Ошского горсуда.
Уточняется, что вчера, 6 сентября, суд вынес постановление, в котором указывается, что уголовное дело в отношении 83-летнего старика прекращено. Другим постановлением суд направил обвиняемого в убийстве пожилого мужчину на принудительное лечение в психиатрическую клинику в селе Кызыл-Жар.
Напомним, в городе Оше 83-летний старик зарезал свою пожилую жену. По сообщению правоохранительных органов, мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. "Я не смог вовремя остановить свой гнев и ударил ее ножом в область ушей. После этого она с криком выбежала на улицу", - указывалось в показаниях обвиняемого.

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