Здравствуй, школа в сапогах! Начался осенний призыв срочной военной службы

7 сентября 2017, 15:50 Комментарии

Сегодня, 7 сентября, на базе Республиканского сборного пункта состоялась отправка призывников из города Бишкек и Чуйской области для прохождения срочной военной службы в рядах Вооруженных сил КР. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР.

Новобранцы направились в войсковые части Государственной пограничной службы, где они будут распределены по подразделениям.

Мероприятия по отправке молодого пополнения также прошли на сборных пунктах городов Ош, Джалал-Абад и Балыкчы.

В Кыргызской Республике призыв граждан осуществляется в соответствии с указом президента КР от 16 августа 2017 года, а также одноименного постановления правительства КР от 24 августа 2017 года за № 524. Всего же планируется призвать около трех тысяч человек.