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Здравствуй, школа в сапогах! Начался осенний призыв срочной военной службы

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365959_zd...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446601-ru.html

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7 сентября 2017, 15:50       Комментарии

Сегодня, 7 сентября, на базе Республиканского сборного пункта состоялась отправка призывников из города Бишкек и Чуйской области для прохождения срочной военной службы в рядах Вооруженных сил КР. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР.
Новобранцы направились в войсковые части Государственной пограничной службы, где они будут распределены по подразделениям.
Мероприятия по отправке молодого пополнения также прошли на сборных пунктах городов Ош, Джалал-Абад и Балыкчы.
В Кыргызской Республике призыв граждан осуществляется в соответствии с указом президента КР от 16 августа 2017 года, а также одноименного постановления правительства КР от 24 августа 2017 года за № 524. Всего же планируется призвать около трех тысяч человек.

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