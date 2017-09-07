"Мобильный помощник О!" – приложение для управления услугами связи

7 сентября 2017, 15:54 Комментарии

Мобильный оператор О! продолжает внедрение услуг, призванных улучшить клиентский опыт.

Скачайте бесплатное приложение "Мобильный помощник О!" и вам больше не понадобится запоминать десятки команд для подключения нужных услуг. Всё интуитивно понятно, легко и просто.

Мобильный помощник О! позволяет:

<li>Управлять своим номером;</li><li>Контролировать баланс и проверять остаток интернет-трафика, минут или SMS;</li><li> Получить детализацию расходов;</li><li> Выбрать и сменить выгодный тариф нажатием всего одной кнопки;</li><li> Подключать услуги и опции в один клик;</li><li> Найти ближайшие офисы продаж и обслуживания О! на карте;</li><li> Всегда быть в курсе новых акций!</li>

Для абонентов О! интернет-трафик при использовании приложения бесплатный. Приложение доступно для скачивания на любых платформах iOS или Android.

Нам важно ваше мнение. С вами мы становимся лучше!

Нурсулу Джумабаева:

"Приложение очень удобное, теперь можно получить всю необходимую информацию в данном приложении. Нет необходимости звонить в контакт-центр и ждать на линии. Спасибо разработчикам, все как всегда на высшем уровне".

[list][list]Бурулкан Аттокурова:

"Круто! Суперское приложение! Удобно очень! Могу сама контролировать свой номер! А самое крутое - это детализация! Спасибо разработчикам! Удобно, доступно и быстро!