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Новости Кыргызстана

"Мобильный помощник О!" – приложение для управления услугами связи"Мобильный помощник О!" – приложение для управления услугами связи

Догоев: Киоски каждой сельской управы могут оказать до 200 видов услуг

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365963_do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446599-ru.html

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На сегодня в 170 почтовых отделениях КР созданы информкиоски по оказанию услуг ГРС – Догоев

7 сентября 2017, 15:56       Комментарии

Председатель Государственной регистрационной службы при ПКР Дастан Догоев встретился с руководителями областных и районных почтовых филиалов ГП "Кыргыз почтасы", которое постановлением правительства перешло в структуру ГРС.
Догоев рассказал об основных приоритетных задачах, стоящих перед ГП "Кыргызпочтасы". "Создание информационных киосков в почтовых отделениях по всей стране в рамках реализации национального проекта "Таза Коом" практически дает новую жизнь для "Кыргызпочтасы". Перед "Кыргызпочтасы" открываются колоссальные возможности стать одним из поистине народным и высокоэффективным государственным предприятием. Правительство через "Кыргызпочтасы" сделало первый шаг на таком масштабном уровне для создания доступа и удобства при получении государственных услуг. Потому что государственные услуги по линии ГРС на местах доступны только в районных центрах и городах, за исключением некоторых районов. Теперь же с октября географический охват государственных услуг расширится до каждого айыльного аймака. В перспективе информационные киоски могут оказать до двухсот видов услуг физическим и юридическим лицам. Волевое решение о создании информационных киосков – это беспрецедентный кредит доверия правительства "Кыргызпочтасы". Считайте, что "Кыргызпочтасы" заново родился. Поэтому вы должны полностью осознать всю значимость информационных киосков", - сказал глава ГРС, обращаясь к руководителям областных и районных почтовых филиалов.
Справка: Информационные киоски будут установлены в 434 айыльных аймаках страны (почтовые отделения). Все необходимое оборудование уже приобретено по линии японского гранта на сумму 5 млн 600 тысяч долларов.
На первоначальном этапе киоски будут предоставлять следующие услуги:
<li>Государственная регистрация рождения;</li><li>Государственная регистрация заключения брака;</li><li>Государственная регистрация установления отцовства;</li><li>Государственная регистрация смерти;</li><li>Присвоение гражданам персонального идентификационного номера (ПИН);</li><li>Прием документов на оформление идентификационной карты – паспорта гражданина КР образца 2017 года (достигших возраста 16 лет);</li><li>Прием документов на оформление общегражданского паспорта КР;</li><li>Прием от граждан документов на оформление идентификационной карты – паспорта образца 2017 года в связи с истечением срока действия паспорта (обмен);</li><li>Прием документов на оформление общегражданского паспорта гражданина КР в связи с истечением срока действия (обмен);</li><li>Регистрационный учет и снятие с регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания и выдача адресной справки.</li>

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