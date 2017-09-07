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Ребенку не хватает учебников? Скачайте из Сети, Минобрнауки разрешило

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446598-ru.html

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7 сентября 2017, 15:37       Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. Председатель коалиции "Ачык билим" Чоробек Сааданбеков сообщил агентству Sputnik Кыргызстан, что школьники могут скопировать недостающие учебники на двух интернет-сайтах.
По его словам, около 300 учебников на кыргызском, русском и узбекском языках размещены на сайтах bizdin.kg и lib.kg.
"Школьники могут скопировать любой нужный учебник бесплатно и без всяких препятствий. Наша цель - помочь ликвидировать недостаток учебников в стране", - сказал Сааданбеков.
Эта работа началась несколько лет назад, но по ряду причин долго оставалась незаконченной. Например, не было разрешения Министерства образования и науки на публикацию учебников в Интернете.
"Когда министром была Эльвира Сариева, ей предложили этот проект, так как у государства не хватает денег на выпуск учебников. Она согласилась, потом целый год ушел на то, чтобы составить список книг", - объяснил Сааданбеков.
Три года назад на вышеуказанных сайтах опубликовали 13 учебников, а сегодня их уже около 300. Согласно рейтингу сайтов, наибольшим спросом пользуются "Основы безопасности жизнедеятельности" (1-9 классы), "Кыргызский язык" для 3-го класса и некоторые другие учебники.
Специалист сектора выпуска учебников Министерства образования и науки Чынара Курбанова сообщила, что администрации школ не против копирования учениками книг из Сети.
"Министерство оказывает помощь в публикации учебников на этих сайтах. Сейчас школы страны снабжены учебниками на 83,6 процента", - сказала она.
По имеющейся информации, в следующем учебном году будут обновлены книги по всем предметам для 5-6-х классов, а для 7-9-х классов - по географии, химии, физике, биологии и математике.
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