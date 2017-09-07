Ребенку не хватает учебников? Скачайте из Сети, Минобрнауки разрешило

7 сентября 2017, 15:37 Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. Председатель коалиции "Ачык билим" Чоробек Сааданбеков сообщил агентству Sputnik Кыргызстан, что школьники могут скопировать недостающие учебники на двух интернет-сайтах.

По его словам, около 300 учебников на кыргызском, русском и узбекском языках размещены на сайтах bizdin.kg и lib.kg.

"Школьники могут скопировать любой нужный учебник бесплатно и без всяких препятствий. Наша цель - помочь ликвидировать недостаток учебников в стране", - сказал Сааданбеков.

Эта работа началась несколько лет назад, но по ряду причин долго оставалась незаконченной. Например, не было разрешения Министерства образования и науки на публикацию учебников в Интернете.

"Когда министром была Эльвира Сариева, ей предложили этот проект, так как у государства не хватает денег на выпуск учебников. Она согласилась, потом целый год ушел на то, чтобы составить список книг", - объяснил Сааданбеков.

Три года назад на вышеуказанных сайтах опубликовали 13 учебников, а сегодня их уже около 300. Согласно рейтингу сайтов, наибольшим спросом пользуются "Основы безопасности жизнедеятельности" (1-9 классы), "Кыргызский язык" для 3-го класса и некоторые другие учебники.

Специалист сектора выпуска учебников Министерства образования и науки Чынара Курбанова сообщила, что администрации школ не против копирования учениками книг из Сети.

"Министерство оказывает помощь в публикации учебников на этих сайтах. Сейчас школы страны снабжены учебниками на 83,6 процента", - сказала она.

По имеющейся информации, в следующем учебном году будут обновлены книги по всем предметам для 5-6-х классов, а для 7-9-х классов - по географии, химии, физике, биологии и математике.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });