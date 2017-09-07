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Задержан член ИГ*, подозреваемый в организации теракта в Кыргызстане, — ГКНБ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446596-ru.html

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В Ошской области задержан гражданин Таджикистана с 5 килограммами опия

7 сентября 2017, 15:54       Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. В Кыргызстане задержан 29-летний член международной террористической организации "Исламское государство", сообщила пресс-служба ГКНБ.
По информации ведомства, мужчина должен был совершить диверсионно-террористический акт во время проведения мероприятий государственного значения.
В результате обыска по месту жительства задержанного изъяты компоненты самодельного взрывного устройства (пластид мощностью до трех килограммов в тротиловом эквиваленте, огнепроводной шнур, капсюли-детонаторы), а также материалы экстремистского характера.
Возбуждено уголовное дело по статье 27-226 часть 2 "Приготовление к терроризму группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств" и статье 241 часть 2 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору" Уголовного кодекса КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.
*Террористическая организация, запрещенная в Кыргызстане, России и некоторых других странах.
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