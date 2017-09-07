Задержан член ИГ*, подозреваемый в организации теракта в Кыргызстане, — ГКНБ

7 сентября 2017, 15:54 Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. В Кыргызстане задержан 29-летний член международной террористической организации "Исламское государство", сообщила пресс-служба ГКНБ.

По информации ведомства, мужчина должен был совершить диверсионно-террористический акт во время проведения мероприятий государственного значения.

В результате обыска по месту жительства задержанного изъяты компоненты самодельного взрывного устройства (пластид мощностью до трех килограммов в тротиловом эквиваленте, огнепроводной шнур, капсюли-детонаторы), а также материалы экстремистского характера.

Возбуждено уголовное дело по статье 27-226 часть 2 "Приготовление к терроризму группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств" и статье 241 часть 2 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору" Уголовного кодекса КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

*Террористическая организация, запрещенная в Кыргызстане, России и некоторых других странах.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });