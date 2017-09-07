Их было 13! Кто претендует на пост президента КР – итоговый список

7 сентября 2017, 15:33 Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана завершила регистрацию кандидатов в президенты. Согласно данным ЦИК, в итоговом списке претендентов на пост главы государства, официально зарегистрированных ведомством, значатся 13 человек.

Представляем вашему вниманию краткий обзор претендентов на пост президента (в алфавитном порядке):

Абдылдаев Арстанбек Учредитель и гендиректор компании, занимающейся продажей нефтепродуктов через сеть автозаправочных станций. Является лидером партии "Эл учун" ("За народ").

Однако за пределами Кыргызстана Арстанбек Абдылдаев известен как Арстан Алай, прославившийся своей фразой "Зима не будет".

Бабанов Омурбек Экс-премьер-министр КР. Лидер парламентской фракции "Республика – Ата Журт". Имеет три высших образования. В 2005 году впервые был избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от Кара-Бууринского избирательного округа.

В 2010 году основал политическую партию "Республика". В том же году был избран депутатом Жогорку Кенеша КР V созыва от политической партии "Республика". С 23 декабря 2011 года по 24 августа 2012 года возглавлял правительство Кыргызской Республики. В 2015 году был избран депутатом Жогорку Кенеша VI созыва.

Бекназаров Азимбек Депутат II и III созывов Жогорку Кенеша. Экс-заместитель главы Временного правительства, курировавший в 2010 году силовой блок, экс-генпрокурор республики. В 2011 году занимал пост полномочного представителя президента в парламенте КР.

В июле 2017 года привлек к себе внимание общественности националистическими высказываниями, озвученными на съезде партии "Ата Журт", заявив, что "Кыргызстан — государство кыргызов, и надо разрушить "общий дом", построенный Акаевым". В данный момент против него возбуждено уголовное дело по факту дачи заведомо ложных показаний на суде по делу Текебаева и Чотонова.

Жээнбеков Сооронбай Экс-премьер-министр КР. Депутат нескольких созывов Жогорку Кенеша. В свое время возглавлял парламентский комитет по аграрным вопросам, курировал вопросы экологии и агропромышленного комплекса. В 2007 году возглавил Министерство сельского хозяйства, однако на посту министра продержался всего полгода. С 2010 по 2015 годы являлся губернатором (полпредом правительства) Ошской области, позже возглавил Государственную кадровую службу. 17 мая был выдвинут политсоветом СДПК в качестве кандидата в президенты.

Зарлыков Эрнис Экс-вице-мэр Бишкека. Данный пост занимал с апреля 2016 по август 2017 года. С 1993 по 1999 годы трудился на различных должностях в Бишкекском городском финансовом управлении. Возглавить БГФУ Э.Зарлыкову удалось лишь в 2011 году. В кресле руководителя Финуправления он продержался до 2016 года.

Кочкоров Улукбек В 2011 году избран депутатом Жогорку Кенеша КР V созыва. Занимал должность заместителя председателя комитета по экономической и фискальной политике. Является инициатором и автором около 30 законодательных актов.

Мадумаров Адахан Депутат Жогорку Кенеша I, II, III созывов. После мартовской революции 2005 года был назначен вице-премьер-министром КР. С 2006 по 2009 годы при Бакиеве занимал должности госсекретаря, спикера Жогорку Кенеша и секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики. В 2010 году основал партию "Бутун Кыргызстан".

Малиев Арсланбек В сентябре 2011 года баллотировался в президенты КР от Партии беспартийных "Аалам". Тогда ЦИК отказал кандидату Малиеву Арсланбеку Касымакуновичу в регистрации как не прошедшему экзамен на знание государственного языка.

Масадыков Таалатбек Эксперт по региональной безопасности, более 15 лет проработавший в различных структурах ООН за границей. Является профессором Токийского университета. Окончил МГИМО, ИСАА МГУ, Военно-дипломатическую академию в России.

Сариев Темир Экс-премьер-министр КР, лидер партии "Ак- Шумкар". Активную политическую карьеру начал в 2000 году, когда был избран депутатом Жогорку Кенеша II созыва. В 2010 году был назначен заместителем председателя Временного правительства. Курировал финансовые институты. С 2011 по 2015 годы возглавлял министерство экономики КР, после чего был назначен на должность премьер-министра. Однако в апреле 2016 года ушел в отставку в связи со скандалом вокруг тендера на строительство дороги Балыкчи-Корумду. Сариева обвиняли в лоббировании интересов китайской фирмы.

Ташиев Камчыбек Экс-депутат Жогорку Кенеша, бывший глава МЧС Кыргызстана (2007-2009 гг.). В 2011 году участвовал в выборах президента. По итогам голосования занял 3-е место.

Торобаев Бакыт Депутат Жогорку Кенеша IV, V и VI созывов. С 1995 по 2007 год активно занимался бизнесом. В 2009 году возглавил Министерство чрезвычайных ситуаций КР в правительстве Данияра Усенова, однако в 2010 году вынужден был подать в отставку в связи со сменой власти в стране. В 2013 году основал собственную партию "Онугуу — Прогресс".

Уметалиева Токтайым Правозащитница. У активистки есть опыт участия в президентских выборах. Свою кандидатуру Уметалиева выдвигала дважды – в 2005 и 2009 годах, однако оба раза проиграла К. Бакиеву.