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В Бишкеке обсудили развитие электронной торговли

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446594-ru.html

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7 сентября 2017, 15:20       Комментарии

Бишкек, 7.09.2017 /Кабар/. Межрегиональное управление Министерства экономики Кыргызстана совместно с дирекцией СЭЗ "Нарын" в Бишкеке провели круглый стол на тему "Как развивать электронную торговлю в Кыргызстане".
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, на мероприятии принял участие замминистра Эльдар Абакиров.
Презентацию об электронной торгли подготовила Шанхайская компания "SHANGHAI XINTONG GROUP".
Данная компания является крупнейшей в сфере предоставления логистических услуг, электронной торговли, с оборотом более 500 млн долларов США. Она имеет необходимые каналы для международной электронной торговли и сотрудничает с известными марками, как Амазон, Алибаба, Aliexpress, Ebay, Wish.
В 2016 году создала свою марку ISHOW и зарегистрировалась в США, Европе и Англии.
По итогам круглого стола между дирекцией СЭЗ "Нарын" и Шанхайской компанией "SHANGHAI XINTONG GROUP" был подписан Меморандум о сотрудничестве.

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