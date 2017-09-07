В Бишкеке обсудили развитие электронной торговли

7 сентября 2017, 15:20 Комментарии

Бишкек, 7.09.2017 /Кабар/. Межрегиональное управление Министерства экономики Кыргызстана совместно с дирекцией СЭЗ "Нарын" в Бишкеке провели круглый стол на тему "Как развивать электронную торговлю в Кыргызстане".

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, на мероприятии принял участие замминистра Эльдар Абакиров.

Презентацию об электронной торгли подготовила Шанхайская компания "SHANGHAI XINTONG GROUP".

Данная компания является крупнейшей в сфере предоставления логистических услуг, электронной торговли, с оборотом более 500 млн долларов США. Она имеет необходимые каналы для международной электронной торговли и сотрудничает с известными марками, как Амазон, Алибаба, Aliexpress, Ebay, Wish.

В 2016 году создала свою марку ISHOW и зарегистрировалась в США, Европе и Англии.

По итогам круглого стола между дирекцией СЭЗ "Нарын" и Шанхайской компанией "SHANGHAI XINTONG GROUP" был подписан Меморандум о сотрудничестве.