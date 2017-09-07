ООН: От урагана "Ирма" могут пострадать 37 млн человек

7 сентября 2017, 15:41 Комментарии

Бишкек, 7.08.17 /Кабар/. По оценкам ООН, от урагана "Ирма" – самого мощного урагана, зарегистрированного когда-либо в Атлантическом океане – могут пострадать до 37 млн человек. Об этом сообщил вечером в среду, 6 сентября, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, ООН открыла гуманитарную миссию на острове Барбадос, чтобы в координации с карибскими службами по борьбе с чрезвычайными ситуациями оказывать помощь пострадавшим, пишет DW.

Ураган "Ирма", усиливавшийся до максимальных пяти баллов, оставил в карибском регионе след опустошения. Острова Барбуда и французская часть острова Сен-Мартен, по словам властей, превратились в груду развалин. На Барбуде разрушено 95 процентов объектов собственности, в том числе 30 процентов – полностью. Примерно такая же ситуация – во французской части Сен-Мартена.

Только на этих двух островах погибли, по данным МВД Франции, восемь человек. Более 20 получили ранения. Отсутствует питьевая вода, прервано электроснабжение.

По расчетам метеорологов, 7 сентября "Ирма" может достичь Доминиканской республики и Гаити, а затем пойти на Кубу и американский штат Флорида.

На востоке Кубы в семи провинциях уже объявлено чрезвычайное положение. В Майами идет эвакуация людей, жители баррикадируют свои дома и скупают в магазинах необходимое.

Президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в Пуэрто-Рико, на Виргинских островах и во Флориде. Он констатировал, что ситуация и перспективы ее развития выглядят "не хорошо".