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В правительстве создадут отдел, который будет реагировать на сообщения в соцсетях

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446591-ru.html

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7 сентября 2017, 15:33       Комментарии

В правительстве появится отдел, который будет реагировать на сообщения в социальной сети. Об этом стало известно 7 сентября на рабочем совещании в правительстве.
Как отметил премьер-министр Сапар Исаков, общественность должна знать и видеть, какие решения принимает правительство.
Он попросил по одному представителю соответствующих министерств и ведомств, которые будут прикомандированы в Аппарат правительства и будут работать над политикой прозрачности. В частности, речь идет о представителях Минздрава, Минсельхоза, ГРС, ФГИ, Минсоцразвития, Минэкономики, Госкопромышленности, Госкомсвязи и Министерства культуры.
По словам премьера, благодаря открытости и взаимодействию с обществом правительство узнает существующие проблемы.

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