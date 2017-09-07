В правительстве создадут отдел, который будет реагировать на сообщения в соцсетях

7 сентября 2017, 15:33 Комментарии

В правительстве появится отдел, который будет реагировать на сообщения в социальной сети. Об этом стало известно 7 сентября на рабочем совещании в правительстве.

Как отметил премьер-министр Сапар Исаков, общественность должна знать и видеть, какие решения принимает правительство.

Он попросил по одному представителю соответствующих министерств и ведомств, которые будут прикомандированы в Аппарат правительства и будут работать над политикой прозрачности. В частности, речь идет о представителях Минздрава, Минсельхоза, ГРС, ФГИ, Минсоцразвития, Минэкономики, Госкопромышленности, Госкомсвязи и Министерства культуры.

По словам премьера, благодаря открытости и взаимодействию с обществом правительство узнает существующие проблемы.