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По Кыргызстану прошли мероприятия по отправке призывников на срочную военную службу (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446590-ru.html

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7 сентября 2017, 15:35       Комментарии

На базе Республиканского сборного пункта 7 сентября состоялась отправка призывников из города Бишкек и Чуйской области для прохождения срочной военной службы в рядах Вооруженных сил Кыргызстана.
Как сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил, в проводах приняли участие военнослужащие Госкомитета по делам обороны в лице начальника управления призыва полковника А.Керималиева, ветераны Вооруженных сил и афганской войны полковник Э.Джуматаев, полковник Т.Окошев, а также родные и близкие призывников, которые проводили их словами напутствия и поддержки.
С Республиканского сборного пункта призывники направились в войсковые части Государственной пограничной службы, где они будут распределены по подразделениям.
Мероприятия по отправке молодого пополнения также прошли на сборных пунктах городов Ош, Жалал-Абад и Балыкчы.
В Кыргызстане призыв граждан осуществляется в соответствии с указом президента от 16 августа 2017 года "Об увольнении в запас и рядов Вооруженных сил, и других воинских формирований и государственных органов Кыргызстана, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в марте-мае 2017 года", а также одноименного постановления правительства от 24 августа 2017 года. Всего же планируется призвать около 3 тыс. человек.

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