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Без курьеров и телеграмм. Исаков поручил ведомствам перейти на цифру

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365955_be...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446589-ru.html

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7 сентября 2017, 15:31       Комментарии

Ведомства и министерства должны перенести свою информацию на цифровые носители и взаимодействовать в этом формате. Об этом сегодня, 7 сентября, на совещании правительства заявил премьер-министр Сапар Исаков.
По его словам, работа кабмина должна быть максимально открытой и прозрачной.
"Общественность должна четко видеть и понимать, какие задачи решает правительство", - сказал он.
Он отметил, что в работе нового кабинета министров все данные должны быть оцифрованы и перенесены на цифровые носители и передавать информацию не через курьеров и почту, а в электронном виде. Исаков предупредил, что возможна критика, различные негативные информационные вбросы, на которые правительство должно реагировать адекватно.
"Мы начнем безболезненный переход нашего правительства к цифровому правительству. В этой связи будет разработан план мероприятий, который будет касаться каждого министерства и ведомства с четкими критериями и задачами. Исполнителями будут сами министры, которые будут отвечать за эти задачи. В то же время я хотел бы сказать, что мы должны перед обществом открыто признавать свои поражения, которые можем допустить", - предупредил он.
Переход на цифровой формат работы правительства предусмотрен в новой программе развития страны.

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