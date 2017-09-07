Без курьеров и телеграмм. Исаков поручил ведомствам перейти на цифру

7 сентября 2017, 15:31 Комментарии

Ведомства и министерства должны перенести свою информацию на цифровые носители и взаимодействовать в этом формате. Об этом сегодня, 7 сентября, на совещании правительства заявил премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, работа кабмина должна быть максимально открытой и прозрачной.

"Общественность должна четко видеть и понимать, какие задачи решает правительство", - сказал он.

Он отметил, что в работе нового кабинета министров все данные должны быть оцифрованы и перенесены на цифровые носители и передавать информацию не через курьеров и почту, а в электронном виде. Исаков предупредил, что возможна критика, различные негативные информационные вбросы, на которые правительство должно реагировать адекватно.

"Мы начнем безболезненный переход нашего правительства к цифровому правительству. В этой связи будет разработан план мероприятий, который будет касаться каждого министерства и ведомства с четкими критериями и задачами. Исполнителями будут сами министры, которые будут отвечать за эти задачи. В то же время я хотел бы сказать, что мы должны перед обществом открыто признавать свои поражения, которые можем допустить", - предупредил он.

Переход на цифровой формат работы правительства предусмотрен в новой программе развития страны.