В Бишкек съехались специалисты, чтобы взять под контроль туберкулез в ЦА

7 сентября 2017, 15:33 Комментарии

В Бишкеке стартовала Вторая международная конференция по интегрированному контролю туберкулеза в Центральной Азии. На двухдневном мероприятии ключевые партнеры и медицинские специалисты, работающие в сфере туберкулеза, обсудят прогресс в реализации Стратегии Всемирной организации здравоохранения "Остановить туберкулез" на 2015-2035 гг. Данная стратегия направлена на снижение смертности от этой болезни до 95% и заболеваемости до 90%.

В конференции принимают участие около 250 государственных служащих и медицинских работников из Германии, Грузии, Китая, Кыргызской Республики, Казахстана, Нидерландов, Таджикистана, Узбекистана и США. Они обсудят проблемы, нововведения и успехи в контроле туберкулеза, а также усиление сотрудничества между странами для достижения лучших результатов. Другими ключевыми темами являются улучшенные методы выявления и лечения туберкулеза, борьба с социальной стигмой, поддержка уязвимых пациентов и высокий уровень лекарственно-устойчивого туберкулеза.

Несмотря на улучшение основных показателей по туберкулезу, таких как заболеваемость и смертность, есть трудности в лечении лекарственно-устойчивой формы туберкулеза, уровень которого продолжает оставаться высоким в Центральной Азии. В Кыргызстане почти четверть всех новых случаев туберкулеза является формой с лекарственной устойчивостью.

Совместные усилия USAID и правительства КР помогли снизить распространение этого заболевания за счет модернизации лабораторий, внедрения новых моделей лечения, социальной поддержки пациентов и реформирования системы здравоохранения для улучшения противотуберкулезной помощи.

Отметим, первая международная конференция по интегрированному контролю туберкулеза была проведена в Алматы (Казахстан) в 2016 году. В этом году Кыргызстан был выбран местом проведения конференции в связи с 60-летием Национального центра фтизиатрии КР.