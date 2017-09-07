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В Бишкек съехались специалисты, чтобы взять под контроль туберкулез в ЦА

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365956_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446588-ru.html

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7 сентября 2017, 15:33       Комментарии

В Бишкеке стартовала Вторая международная конференция по интегрированному контролю туберкулеза в Центральной Азии. На двухдневном мероприятии ключевые партнеры и медицинские специалисты, работающие в сфере туберкулеза, обсудят прогресс в реализации Стратегии Всемирной организации здравоохранения "Остановить туберкулез" на 2015-2035 гг. Данная стратегия направлена на снижение смертности от этой болезни до 95% и заболеваемости до 90%.
В конференции принимают участие около 250 государственных служащих и медицинских работников из Германии, Грузии, Китая, Кыргызской Республики, Казахстана, Нидерландов, Таджикистана, Узбекистана и США. Они обсудят проблемы, нововведения и успехи в контроле туберкулеза, а также усиление сотрудничества между странами для достижения лучших результатов. Другими ключевыми темами являются улучшенные методы выявления и лечения туберкулеза, борьба с социальной стигмой, поддержка уязвимых пациентов и высокий уровень лекарственно-устойчивого туберкулеза.
Несмотря на улучшение основных показателей по туберкулезу, таких как заболеваемость и смертность, есть трудности в лечении лекарственно-устойчивой формы туберкулеза, уровень которого продолжает оставаться высоким в Центральной Азии. В Кыргызстане почти четверть всех новых случаев туберкулеза является формой с лекарственной устойчивостью.
Совместные усилия USAID и правительства КР помогли снизить распространение этого заболевания за счет модернизации лабораторий, внедрения новых моделей лечения, социальной поддержки пациентов и реформирования системы здравоохранения для улучшения противотуберкулезной помощи.
Отметим, первая международная конференция по интегрированному контролю туберкулеза была проведена в Алматы (Казахстан) в 2016 году. В этом году Кыргызстан был выбран местом проведения конференции в связи с 60-летием Национального центра фтизиатрии КР.

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