Грузовик сбил женщину в Бишкеке — видео очевидца с места ДТП

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. В Бишкеке небольшой грузовик сбил женщину, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

По его словам, ДТП произошло сегодня, 7 сентября, около 14.30 в микрорайоне "Асанбай".

На записи видно пострадавшую, которая лежит возле трассы, и мини-грузовик с разбитым лобовым стеклом.

В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека эту информацию подтвердили.

"Милиционеры на месте оформляют документы. Информации о пострадавшей пока нет, можем сказать только, что она жива", - заявил собеседник.

По факту происшествия назначены все необходимые экспертизы. Водитель фургона не стал скрываться с места ДТП.

На Станции скорой помощи сообщили, что вызова по данному адресу не поступало.

