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Грузовик сбил женщину в Бишкеке — видео очевидца с места ДТП

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446587-ru.html

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7 сентября 2017, 15:23       Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. В Бишкеке небольшой грузовик сбил женщину, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуГрузовик сбил женщину в Бишкеке — видео очевидца с места ДТП
По его словам, ДТП произошло сегодня, 7 сентября, около 14.30 в микрорайоне "Асанбай".
На записи видно пострадавшую, которая лежит возле трассы, и мини-грузовик с разбитым лобовым стеклом.
В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека эту информацию подтвердили.
"Милиционеры на месте оформляют документы. Информации о пострадавшей пока нет, можем сказать только, что она жива", - заявил собеседник.
По факту происшествия назначены все необходимые экспертизы. Водитель фургона не стал скрываться с места ДТП.
На Станции скорой помощи сообщили, что вызова по данному адресу не поступало.
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