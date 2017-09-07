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В центре онкологии планируют внедрить медицинскую информационную систему

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tcentre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446586-ru.html

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7 сентября 2017, 14:58       Комментарии

Бишкек, 07.09.17. / Кабар/. В Министерстве здравоохранения обсудили возможности внедрения комплексной медицинской информационной системы в Национальном центре онкологии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев и председатель Госкомитета информационных технологий и связи Нурбек Абасканов обсудили вопросы по внедрению медицинской информационной системы в Национальный центр онкологии.
По итогам, было решено наладить тесное взаимодействие и проработать вопросы на уровне экспертов по внедрению НБД лекарственных средств и технологий электронного здравоохранения.
Главным результатом будет новая форма организации деятельности – это оперативность и удобства получения услуг здравоохранения, оптимизации потоков пациентов, активизация процессов широкого внедрения в медицинскую практику новейших технологий диагностики и лечения.

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