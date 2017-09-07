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"Северэлектро" проводит занятия для детей по профилактике электротравматизма

Источник:
http://kabar.kg/news/severelek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446585-ru.html

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В Баткенской области проводится рейд "Внимание дети"

7 сентября 2017, 15:11       Комментарии

Бишкек, 7.09.17. /Кабар/. Специалисты ОАО "Северэлектро" проводят профилактические занятия по предупреждению детского электротравматизма в дошкольных учреждениях Бишкека, Чуйской и Таласской областях.
Как сообщает пресс-служба ведомства, по статистике в период с 2009 по 2016 гг. в городе Бишкек и Чуйской области произошло четыре несчастных случая, когда дети школьного возраста получили электрические ожоги разной степени и среди них были случаи со смертельным исходом. Основными причинами электротравм среди детей до 16 лет являются игры вблизи электроустановок, проникновения в силовые щиты, трансформаторные подстанции, распределительные пункты и другие электропомещения, прикосновения к неисправным электроустановкам, оборванным проводам.
В целях предупреждения подобных несчастных случаев в детских садах и школах будут проведены внеклассные уроки и классные часы, во время которых будет показан видеоролик "Детям осторожно". Специалисты же районов электросетей помогут учащимся младших и средних классов узнать основные правила обращения с электрическими приборами.
ОАО "Северэлектро" призывает граждан сообщать о случаях открытого доступа к электрооборудованию по круглосуточному номеру колл-центра 1209.

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