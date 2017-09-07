На Иссык-Куле проходит международный форум с участием 10 омбудсменов

7 сентября 2017, 14:49 Комментарии

В городе Чолпон-Ата 7 сентября проходит международный форум "Роль омбудсмена в совершенствовании нормативно-правовых актов в области прав человека: ожидания и перспективы".

По словам омбудсмена Кубата Оторбаева, форум проходит по инициативе кыргызской стороны.

"Участвуют представители Института омбудсменов около 15 стран, участвуют 10 омбудсменов. Также в форуме принимает участие генсек международного института омбудсменов мира, он также омбудсмен Австрии. Это говорит о том, что омбудсмены разных стран, международные организации в лице Европейского союза, ОБСЕ, Датского института по правам человека придают огромное значение роли КР в сфере прав человека и развития демократии в регионе, потому что мы являемся, в некоторых вопросах прав человека, лидерами", - сказал он.

Он добавил, что в прошлом году он поднял инициативу, чтобы создать Евразийский альянс омбудсменов.

"Инициативу поддержала уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова. В ходе данного мероприятия омбудсмены Турции, Ирана, Монголии тоже изъявили желание, чтобы стать соучредителями данной инициативы. Альянс дает хорошую перспективу для национальных правозащитных институтов в сфере защиты прав граждан не только на своей территории, но и в других странах", - сообщил К.Оторбаев.