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На Иссык-Куле проходит международный форум с участием 10 омбудсменов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446584-ru.html

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7 сентября 2017, 14:49       Комментарии

В городе Чолпон-Ата 7 сентября проходит международный форум "Роль омбудсмена в совершенствовании нормативно-правовых актов в области прав человека: ожидания и перспективы".
По словам омбудсмена Кубата Оторбаева, форум проходит по инициативе кыргызской стороны.
"Участвуют представители Института омбудсменов около 15 стран, участвуют 10 омбудсменов. Также в форуме принимает участие генсек международного института омбудсменов мира, он также омбудсмен Австрии. Это говорит о том, что омбудсмены разных стран, международные организации в лице Европейского союза, ОБСЕ, Датского института по правам человека придают огромное значение роли КР в сфере прав человека и развития демократии в регионе, потому что мы являемся, в некоторых вопросах прав человека, лидерами", - сказал он.
Он добавил, что в прошлом году он поднял инициативу, чтобы создать Евразийский альянс омбудсменов.
"Инициативу поддержала уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова. В ходе данного мероприятия омбудсмены Турции, Ирана, Монголии тоже изъявили желание, чтобы стать соучредителями данной инициативы. Альянс дает хорошую перспективу для национальных правозащитных институтов в сфере защиты прав граждан не только на своей территории, но и в других странах", - сообщил К.Оторбаев.

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