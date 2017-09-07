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Зачастую дети подвергаются насилию именно со стороны близких родственников, - омбудсмен

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446583-ru.html

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7 сентября 2017, 14:52       Комментарии

Зачастую дети подвергаются насилию именно со стороны близких родственников. Об этом 7 сентября в ходе международного форума "Роль омбудсмена в совершенствовании нормативно-правовых актов в области прав человека: ожидания и перспективы" сказал омбудсмен Кубат Оторобаев.
По его словам, очень много детей подвергаются насилию, и большинство из них являются детьми мигрантов.
"Анализ показывает, что зачастую к насилиям прибегают именно близкие родственники. Это имеет скрытый характер. Я предлагал, чтобы внесли изменения в Уголовный кодекс в соответствующие статьи, кроме изнасилования есть еще две статьи - сексуальное насилие, где максимальный срок составляет 5 лет. Это очень мало, мы предлагали, чтобы ужесточили наказание в этой сфере и парламент поддержал, в первом чтении были приняты изменения. Предлагаем, чтобы наказывали хотя бы до 8 лет лишения свободы", - сказал он.

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