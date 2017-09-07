Зачастую дети подвергаются насилию именно со стороны близких родственников, - омбудсмен

7 сентября 2017, 14:52 Комментарии

Зачастую дети подвергаются насилию именно со стороны близких родственников. Об этом 7 сентября в ходе международного форума "Роль омбудсмена в совершенствовании нормативно-правовых актов в области прав человека: ожидания и перспективы" сказал омбудсмен Кубат Оторобаев.

По его словам, очень много детей подвергаются насилию, и большинство из них являются детьми мигрантов.

"Анализ показывает, что зачастую к насилиям прибегают именно близкие родственники. Это имеет скрытый характер. Я предлагал, чтобы внесли изменения в Уголовный кодекс в соответствующие статьи, кроме изнасилования есть еще две статьи - сексуальное насилие, где максимальный срок составляет 5 лет. Это очень мало, мы предлагали, чтобы ужесточили наказание в этой сфере и парламент поддержал, в первом чтении были приняты изменения. Предлагаем, чтобы наказывали хотя бы до 8 лет лишения свободы", - сказал он.