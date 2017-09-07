7 сентября 2017, 14:57 Комментарии

Из России в Кыргызстан прибыла 13-летняя Айгерим, у которой не было свидетельства о рождении. Об этом 7 сентября в ходе международного форума "Роль омбудсмена в совершенствовании нормативно-правовых актов в области прав человека: ожидания и перспективы" сказал омбудсмен Кубат Оторобаев.

По его словам, 13-летняя гражданка Кыргызстана Айгерим Карабаева попала в заключение в Свердловской области России, так как не имела соответствующие документы. "Когда мы изучали ее дело, выяснилось, что она не имеет свидетельства о рождении. Она, оказывается, родилась в Узбекистане. Работая с омбудсменами Узбекистана и Свердловской области, мы вместе защищали ее права, и девочка благополучно прибыла в КР. Таких примеров много", - сказал он.