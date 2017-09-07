Правительство Жээнбекова и Исакова просто ушло от популизма

7 сентября 2017, 14:55 Комментарии

Или о чем говорят итоги переговоров между кабмином КР и "Центеррой"

Услышав эту новость, многие кыргызстанцы, жители Иссык-Кульской области уж точно, вздохнули с облегчением. Правительство Кыргызской Республики и "Центерра Голд Инк." пришли к компромиссному соглашению. По итогам сложных, но конструктивных переговоров стороны намереваются полностью урегулировать взаимные экологические судебные иски в Кыргызской Республике и Международном арбитраже в Стокгольме (Швеция).

Компания "Центерра" готова направить 50 млн долларов США во вновь создаваемый Фонд развития природы на финансирование мероприятий по охране окружающей среды. Их планируется использовать для модернизации и строительства новых современных очистных сооружений в акватории озера Иссык-Куль.

Будет увеличен ежегодный экологический платеж до 3 млн долларов США. Кроме того, средства трастового фонда рекультивации будут перемещены в финансовые учреждения Кыргызской Республики с ежегодным пополнением на 6 млн долларов США до той суммы, которая необходима для полной последующей рекультивации рудника после его закрытия.

"Я не сомневаюсь, что "Центерра" и "Кумтор" будут выполнять взятые на себя обязательства по этому соглашению. И "Кумтор", и "Центерра" заботятся о своем имидже. Это видно по той социальной поддержке, которую канадский инвестор на протяжении многих лет оказывает Иссык-Кульской области. Вопрос заключается в том, как будут расходоваться перечисленные средства. И вот здесь нашему правительству нужно вести четкую линию прозрачности расходования средств нового Фонда развития природы. К работе природоохранных ведомств страны достаточно много претензий и нареканий. Так сложилось в последнее время, что экология страны отдельно, а ведомство, которое должно заниматься этим вопросом, - отдельно. Поэтому, главное, чтобы не произошло так, что "Центерра" деньги перечислит, а потом они разойдутся на непонятные цели", - говорит по поводу достигнутых соглашений политолог Игорь Шестаков.

Он подчеркнул, что значительная часть работы по компромиссному решению была проделана правительством Сооронбая Жээнбекова, а кабмин под руководством Сапара Исакова довел все до логического завершения.

Кстати, ни одному предыдущему правительству добиться таких успехов не удалось.

"Тут все достаточно просто. Вспомните, что тот же Жоомарт Оторбаев ушел с поста как раз из-за вопроса "Кумтора". На него откровенно влиял лидер парламентской фракции "Ата Мекен". А эти два состава кабмина – Жээнбекова и Исакова - действовали самостоятельно, и не в угоду чьих-то политических амбиций, а исключительно ради национальных интересов", - уверен политолог.

Они просто ушли от популизма и сделали все, как нужно, считает собеседник редакции.

"Еще один немаловажный момент. Чтобы этот вопрос сейчас не стали использовать недобросовестные силы для дестабилизации в рамках предвыборной кампании. Поэтому, повторюсь, правительству процесс расходования средств нужно сделать максимально чистым и прозрачным", - резюмировал Игорь Шестаков.