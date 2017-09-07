Коллектив "Ош-Тазалык" перечислил однодневную зарплату пострадавшим от оползня жителям Узгенского района

7 сентября 2017, 14:38 Комментарии

Ош, 07.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Коллектив муниципального предприятия "Ош-Тазалык" перечислил однодневную зарплату пострадавшим от оползня жителям села Жалпак-Таш Узгенского района. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального предприятия "Ош-Тазалык".

По данным ведомства, руководитель МП "Ош-Тазалык" Талант Капаров 6 сентября съездил в село Ынтымак сельского округа Кызыл-Октябрь, где пострадавшие строят новые дома и передал 127 тысяч 474 сома. Во время встречи Т.Капаров сообщил, что коллектив предприятия решил не остаться в стороне во время беды соотечественников и решил оказать помощь пострадавшим.

Денежные средства были переданы главе сельской управы Кызыл-Октябрь Эржигиту Пасанову, который пообещал использовать их на общие нужды пострадавших, обеспечив их освещением или детской площадкой. Также глава сельской управы поблагодарил коллектив и руководителя МП "Ош-Тазалык" за предоставленную помощь.