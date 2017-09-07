Маршрутка и малолитражка столкнулись в центре Бишкека — фото ДТП

7 сентября 2017, 14:30 Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. В центре Бишкека столкнулись маршрутное такси №199 и автомобиль Honda Fit, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан.

© Sputnik / Алимджан ВалиевВ центре Бишкека столкнулись маршрутное такси №199 и автомобиль Honda Fit Авария произошла в четверг, 7 сентября, примерно в 13.30 на пересечении улиц Киевской и Панфилова. Никто не пострадал. На место вызвали патрульную милицию.

Участники ДТП отказались комментировать случившееся.

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