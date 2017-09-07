Доллар США: 68.4788 (-0.0003) 
Евро: 81.7842 (+0.3968) 
Золото: 43.09 $/гр (+0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +28°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Политэкономия": Технические регламенты ЕАЭС - что нужно знать производителям и потребителям"Политэкономия": Технические регламенты ЕАЭС - что нужно знать производителям и потребителямГКНБ: Задержан член ИГИЛ, планировавший совершить теракт в КыргызстанеГКНБ: Задержан член ИГИЛ, планировавший совершить теракт в Кыргызстане

"День — Ночь" от MegaCom: получай больше, плати меньше

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/den-no...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446578-ru.html

Похожие новости

"День - Ночь" от MegaCom: получай больше, плати меньше

Сын экс-президента Гондураса получил 24 года тюрьмы за наркоторговлю

Дело сторонников Жапарова: Подсудимые получили от 4 до 8 лет колонии

Картина "Саякбай" получила приз "Лучший инновационный фильм" на МКФ в Монреале

С 1 сентября иностранцы могут получить электронные визы Кыргызстана

7 сентября 2017, 13:58       Комментарии

Хотите больше Интернета на максимальной скорости? Тогда Интернет-пакеты "День-Ночь" это ваш выбор!
Оцените выгодное предложение: выбирая любой из пакетов, ваши мегабайты удваиваются для работы в сети 4G! К тому же ночью будет действовать безлимитный режим.
Интернет-пакеты "День-Ночь" также удобны тем, что если истек срок действия или использованы все мегабайты дневного трафика, новый пакет подключится автоматически!
Кроме того, действуют специальные SMS-оповещения, которые вовремя предупредят вас о том, что ваши мегабайты либо срок действия пакета близятся к завершению.
Больше информации и команды подключения пакетов на сайте www.megacom.kg.
Используйте скорости 4G по максимуму!

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум