ГКНБ: Задержан член ИГИЛ, планировавший совершить теракт в Кыргызстане

7 сентября 2017, 13:52 Комментарии

Бишкек, 7.09.17 /Кабар/. Спецслужбы сообщают о задержании члена террористической организации "Исламское государство", который планировал совершить теракт в Кыргызстане.

По информации ГКНБ, 29-летний Д.С должен был осуществить террористический акт во время проведения мероприятий государственного значения.

В доме, где проживал задержанный, обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства (вещество "пластид" мощностью до 3 килограмм в тротиловом эквиваленте, огнепроводной шнур, капсюли-детонаторы), а также материалы экстремистского характера.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к терроризму группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств", "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору".