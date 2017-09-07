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ГКНБ: Задержан член ИГИЛ, планировавший совершить теракт в Кыргызстане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gknb-zade...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446577-ru.html

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7 сентября 2017, 13:52       Комментарии

Бишкек, 7.09.17 /Кабар/. Спецслужбы сообщают о задержании члена террористической организации "Исламское государство", который планировал совершить теракт в Кыргызстане.
По информации ГКНБ, 29-летний Д.С должен был осуществить террористический акт во время проведения мероприятий государственного значения.
В доме, где проживал задержанный, обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства (вещество "пластид" мощностью до 3 килограмм в тротиловом эквиваленте, огнепроводной шнур, капсюли-детонаторы), а также материалы экстремистского характера.
Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к терроризму группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств", "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

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