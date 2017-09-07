Кубок президента РК. Сборная Кыргызстана (U-17) проиграла Албании, потерпев третье поражение

7 сентября 2017, 14:17 Комментарии

Бишкек, 7.09.17 /Кабар/. Юниорская сборная Кыргызстана по футболу проиграла команде Албании со счетом 1:4 на Кубке президента Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола КР.

Таким образом, кыргызская дружина проиграла третий матч на турнире. Единственный гол на счету Медина Керезбекова.

Завтра кыргызской команде предстоит сыграть заключительный матч за 7-8 место в турнире против юношей из второй сборной Казахстана.

Напомним, в первом матче сборная Кыргызстана проиграла команде Казахстана со счетом 1:0, затем сборной Грузии – 7:1.

Кубок президента Казахстана — международный футбольный турнир среди юношеских сборных, проводящийся под эгидой Федерацией Футбола Казахстана и FIFA.