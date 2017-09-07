Задержан завербованный ИГИЛом кыргызстанец с самодельной бомбой

7 сентября 2017, 13:45 Комментарии

2 сентября чекисты задержали активного члена МТО "Исламское государство", гражданина КР Д.С., 1988 г.р. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что согласно преступным планам, Д.С" должен был осуществить диверсионно-террористический акт во время проведения мероприятий государственного значения.

В результате обыска по месту жительства задержанного изъяты компоненты самодельного взрывного устройства (взрывчатое вещество "пластид" мощностью до 3 килограммов в тротиловом эквиваленте, огнепроводной шнур, капсюли-детонаторы), а также материалы экстремистского характера.

В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 27-226 ч.2 ("Приготовление к терроризму группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств"), ст. 241 ч.2 ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору") УК КР задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия.