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Задержан завербованный ИГИЛом кыргызстанец с самодельной бомбой

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365948_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446573-ru.html

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7 сентября 2017, 13:45       Комментарии

2 сентября чекисты задержали активного члена МТО "Исламское государство", гражданина КР Д.С., 1988 г.р. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.
Установлено, что согласно преступным планам, Д.С" должен был осуществить диверсионно-террористический акт во время проведения мероприятий государственного значения.
В результате обыска по месту жительства задержанного изъяты компоненты самодельного взрывного устройства (взрывчатое вещество "пластид" мощностью до 3 килограммов в тротиловом эквиваленте, огнепроводной шнур, капсюли-детонаторы), а также материалы экстремистского характера.
В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 27-226 ч.2 ("Приготовление к терроризму группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств"), ст. 241 ч.2 ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору") УК КР задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

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