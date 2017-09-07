"День — Ночь" от MegaCom: получай больше, плати меньше

7 сентября 2017, 13:58 Комментарии

Хотите больше интернета на максимальной скорости? Тогда интернет-пакеты "День-Ночь" это ваш выбор!

Оцените выгодное предложение: выбирая любой из пакетов, ваши мегабайты удваиваются для работы в сети 4G! К тому же ночью будет действовать безлимитный режим.

Интернет-пакеты "День-Ночь" также удобны тем, что если истек срок действия или использованы все мегабайты дневного трафика, новый пакет подключится автоматически!

Кроме того, действуют специальные SMS-оповещения, которые вовремя предупредят вас о том, что ваши мегабайты либо срок действия пакета близятся к завершению.

Больше информации и команды подключения пакетов на сайте www.megacom.kg.

Используйте скорости 4G по максимуму!