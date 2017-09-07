"Скорой" Бишкека поможет ускориться робот

7 сентября 2017, 13:49 Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. В работу столичной "скорой" будет внедрена автоматизированная система управления, сообщил в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан заведующий отделением реанимации Бишкекской станции скорой медицинской помощи (БССМП) Егор Борисов. © Sputnik / Данияр СандыбаевЗаведующий отделением реанимации БССМП Егор Борисов

По его словам, специалисты разработали автоматизированную систему управления станцией для оптимизации работы и сокращения времени приезда бригады к пациенту. Крупный проект будет реализован в несколько этапов.

"Это программное обеспечение, которое в первую очередь перестроит работу диспетчерского отдела. Важно, что система решает, какой бригаде более целесообразно ехать на вызов, - выбирает ту, которая находится ближе всего к месту. Также она решает, кого лучше отправить к пациенту - реаниматологов, кардиологов, гинекологов или других специалистов", - рассказал Борисов.

Сегодня бригады БССМП зачастую принимают вызовы по очереди, а компьютерной программе предстоит определить, как улучшить и ускорить рабочий процесс.

"В каждом случае создается электронная карта вызова с данными пациента, его адресом, симптомами. Данные о состоянии сразу уходят на смартфон врача, адресная информация - на телефон водителя, где прокладывается маршрут с учетом ситуации на дорогах", - добавил завотделением.

Отмечается, что новая система поможет решить много проблем, но столичная "скорая" по-прежнему нуждается в дополнительных бригадах из-за большой нагрузки на сотрудников.

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