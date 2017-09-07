Мэрия "отремонтировала" детскую площадку в Бишкеке: жители возмущены качеством работ

7 сентября 2017, 13:29 Комментарии

Жители столичного 3-го микрорайона возмущены качеством проведенных мэрией "ремонтных" работ на детской площадке в одном из дворов жилого массива. О многочисленных недостатках сообщила в социальной сети Фейсбук Елена Смирнова.

"В мае, в преддверии летних каникул жители 3-го микрорайона обратились к мэру с просьбой обратить внимание на плачевное состояние детской площадки возле домов 3,4,5,6,7. Мэр пообещал навести порядок. Внимание на площадку обратили — стоял один киоск на территории, прилегающей к площадке, а сейчас их стоит уже два! Бассейн, который обещали закрыть, проработал все лето. Фамилию человека, который несет ответственность за состояние бассейна, мы так и не узнали. Но самое главное, 6 сентября работники местного территориального управления произвели покраску на детской площадке, которая находится в аварийном состоянии. Где достали, там и покрасили…Отвязались от нас… Наверное, уже и отчитались о проделанной работе", — возмутилась Е.Смирнова.

В связи с низким качеством проведенных работ местные жители просят мэра Бишкека и Октябрьскую районную администрацию еще раз разобраться в этом вопросе и провести ремонт качественно.

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