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Аритмию в Кыргызстане можно излечить теперь раз и навсегда

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/aritmiiu-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446569-ru.html

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7 сентября 2017, 13:31       Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Сегодня в Национальный центр кардиологии и терапии (НЦКиТ) имени М.Миррахимова была проведена первая операция по устранению нарушения ритма сердца.
Такая возможность стала реальной для Центра благодаря поддержке первой леди Кыргызстана Раисы Атамбаевой и Медицинского центра при Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева.
"Сегодня мы проводим первое исследование по установлению причины аритмии и затем проведем процедуру абляции. Пациентке 35 лет. Раньше мы применяли медикаментозные методы лечения, и такая терапия длилась очень долго. Особенно это было крайне неудобно для больных, которые постоянно применяли ряд препаратов, обладающих побочными эффектами. А вот проведение радиочастотной абляции позволяет нам полностью устранить больного от приступов сердцебиения с минимальным процентом побочных эффектов", - рассказал профессор, заместитель директора по научной работе и заведующий отделением нарушений ритма сердца при НЦКиТ Эрнест Джишамбаев.
Он отметил, что подобный аппарат в Кыргызстане был раньше только в частных клиниках, и сегодня впервые начал работать в медицинском учреждении государственного уровня.
"В основном нарушением сердцебиения страдают молодые люди, которые в возрасте 18-20 лет поступают с пульсом за 200. Мы давали им лекарства, которые они принимали до самой старости. А теперь мы можем провести исследование, установить причины аритмии и если есть возможность провести абляцию: через вену вводятся два электрода, провидится процедура, электроды удаляются и больной практически здоров", - пояснил профессор.
Сертификаты на данное оборудование директору НЦКиТ профессора Айнагуль Джумагуловой Раиса Атамбаева вручила лично и подчеркнула важность данного события для медицинского учреждения.
"Я знаю, что Центр оказывает стационарную помощь более 12 тыс пациентам за год, а число тех, кто получает консультативную и диагностическую помощь превышает 70 тыс. Это люди, которые приезжают к вам из отдаленных регионов, где они не могут получить достойную и квалифицированную помощь. Как правило, такие пациенты страдают еще и другими сопутствующими болезнями. Это можно сказать категория тяжелобольных", - сказала первая леди.
Для справки: Радиочастотная катетерная абляция (РЧА) – один из эффективных методов лечения нарушений ритма сердца. Он был внедрен в начале 1980 года и заменил многие хирургические операции на открытом сердце, стал признанной альтернативой лекарственной терапии. Данное малоинвазивное вмешательство отличается от лекарственной терапии высоким эффектом и наименьшим количеством осложнений. Такая операция навсегда избавляет от приступов сердцебиения.

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