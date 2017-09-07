Конкурс красоты "Мистер Кыргызстан" впервые пройдет в новом формате

7 сентября 2017, 13:38 Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Впервые в Бишкеке сегодня, 7 сентября, пройдет кастинг на национальный конкурс красоты в новом формате для парней "Мистер Кыргызстан" и "Мистер Бишкек". Об этом агентству "Кабар" сообщили организаторы конкурса.

В кастинге примут участие парни ростом выше 175 от 15 до 27 лет. Отличается конкурс от предыдущих, тем, что будет соответствовать мировому стандарту.

"Акцент мы сделаем на модельную внешность, участники должны показать себя на сцене и позировать", - сообщили организаторы.

Заявку на участие отправили более 100 желающих, из них 60 пройдут в полуфинал, а 30 в финал.

Главный приз на титул "Мистер Бишкек" - поездка на международный конкурс красоты "Mister International", который состоится в октябре в Таиланде и путевка в Дубай, на титул "Мистер Бишкек", также поездка на международный конкурс и путевка в ОАЭ.