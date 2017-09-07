Сотрудники патрульной милиции проводят в школах классные часы по изучению ПДД

7 сентября 2017, 13:41 Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Кабар/. Сотрудники патрульной милиции проводят в школах классные часы по изучению правил дорожного движения.

Начало нового учебного года - это, своего рода, новый рубеж, кто-то просто перешагнет его и перейдет в новый класс, а кто-то сядет за школьные парту впервые. Одна из главных задач, стоящих перед сотрудниками Патрульной милиции – профилактика детского дорожного – транспортного травматизма и снижение тяжести их последствий при ДТП, обучение детей Правилам дорожного движения и умело применять эти правила, для сохранения жизни и здоровья.

С началом нового 2017-2018 учебного года сотрудники Патрульной милиции по ГУВД Чуйской области приступили к проведению профилактическим мероприятиям "Здравствуй, школа" и "Внимание, дети!".

Во всех общеобразовательных организациях сотрудниками патрульной милиции проводятся лекции, беседы и классные часы по изучению Правил дорожного движения.

Патрульная милиция по ГУВД Чуйской области призывает всех участников дорожного движения, каждого школьника, родителей и педагогического коллектива - составить безопасный маршрут "Дом-Школа-Дом", при этом путь в школу должен быть самым безопасным, а не самым коротким.

Также связи с началом учебного года, в городе Нарыне состоялась акция "ВНИМАНИЕ ДЕТИ!". Одним из важных вопросов страны это является дорожно-транспортное происшествие с участием детей. Порой в этом виноваты не только дети, даже во многих случаях сами взрослые. В связи с этим, Патрульная милиция по УВД Нарынской области, с согласованием с отделом образования города Нарын с участием команд ЮИДД и медиков провели акцию "ВНИМАНИЕ ДЕТИ!".

Главной целью акции является сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, закрепление у школьников знаний правила дорожного движения и навыков их соблюдения и привлечения внимания участников дорожного движения к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.

Стоит отметить, что наибольшее число дорожно-транспортных происшествий с участием детей происходит во время учебного года, то есть наши дети после школ остаются одни и в то же время взрослые место того, чтобы быть примером сами нарушают и показывают не хороший пример.

В Нарынской области за 8 месяцев текущего года произошло 22 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Из них 25 юных участников дорожного движения получили различные травмы. В текущем году погибло 5 детей.

К ДТП чаще всего приводит незнание детей элементарных основ правил дорожного движения, а также безответственное отношение взрослых к поведению детей на дороге.

Патрульная милиция КР призывает всех участников дорожного движения о сохранении жизни и здоровья детей, ведь дети наше будущее.