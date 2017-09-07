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ЦИК завершила рассмотрение подписных листов кандидатов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365880_ci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446565-ru.html

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7 сентября 2017, 13:11       Комментарии

Сегодня, 7 сентября, Центризбирком завершил рассмотрение подписных листов кандидатов в президенты. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе ЦИК.
"По всем кандидатам, предоставившим документы и подписи потенциальных избирателей, принято решение, но ЦИК дает им несколько дней для обжалования решения в случае несогласия. Официально регистрация кандидатов завершится 10 сентября", - отметили в комиссии.
На сегодняшний день официально к участию в выборах допущены 13 кандидатов - Сооронбай Жээнбеков, Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Бакыт Торобаев, Азимбек Бекназаров, Адахан Мадумаров, Эрнис Зарлыков, Улугбек Кочкоров, Арстанбек Малиев, Таалатбек Масадыков, Арстанбек Абдылдаев и Камчыбек Ташиев.
Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

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