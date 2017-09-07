Американская киноакадемия присудила почетные "Оскары"

7 сентября 2017, 13:16 Комментарии

Американская киноакадемия объявила лауреатов своей почетной награды. Среди них оказались режиссер и сценарист Чарльз Бёрнетт, оператор Оуэн Ройзман, актер Дональд Сазерленд и режиссер Аньес Варда, сообщил Интерфакс со ссылкой на журнал The Hollywood Reporter.

Новый президент Академии Джон Бэйли на объявлении лауреатов сказал, что в этом году награды отразили широту международного независимого и мейнстримового кинематографа. А работы лауреатов воплощают разнообразие и человечность.

<li>Дональд Сазерленд снимается в кино почти шестьдесят лет, однако ни разу не был номинирован на "Оскар". Он известен широкому зрителю по ролям в фильмах "Джонни взял ружье", "Гордость и предубеждение", "Обратная тяга", "Голодные игры" и другие.</li><li>Чарльз Бёрнетт - легендарная фигура для независимого кино. В своих работах он рассказал о жизни чернокожего населения США. Его фильм "Забойщик овец" получил главный приз Берлинского кинофестиваля в 1981 году.</li><li>Оуэн Ройзман работал за камерой в пяти фильмах, номинированных на "Оскар": "Тутси", "Телесеть", "Изгоняющий дьявола", "Французский связной" и "Уайатт Эрп".</li><li>Варда Аньес стала известна как мать французской новой волны. Ей 89 лет и она до сих пор снимает фильмы. Последний, "Лица, деревни", вышел в этом году. Первый фильм режиссера - "Пуэнт-Курт" 1956 года - вдохновил на творчество целый круг молодых кинематографистов.</li>

Награды в виде статуэток "Оскар" вручат 11 ноября.