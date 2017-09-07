Доллар США: 68.4788 (-0.0003) 
Евро: 81.7842 (+0.3968) 
Золото: 43.09 $/гр (+0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +28°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Шевченко и Нуньес впервые встретились на дуэли взглядов после отмены бояШевченко и Нуньес впервые встретились на дуэли взглядов после отмены бояКубанычбеку Кулматову предложили пост председателя Нацбанка КРКубанычбеку Кулматову предложили пост председателя Нацбанка КР

Американская киноакадемия присудила почетные "Оскары"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365945_am...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446564-ru.html

Похожие новости

Американский подросток в 15 лет побил рекорд по сборке кубика Рубика

Американский взгляд на туризм Кыргызстана (Часть 3)

Сеул отказался размещать в Южной Корее американские ядерные бомбы

Директору КНИА "Кабар" присвоено почетное звание "Заслуженный деятель культуры КР"

Аташка "зажигает" круче американских звезд — видео с тоя

7 сентября 2017, 13:16       Комментарии

Американская киноакадемия объявила лауреатов своей почетной награды. Среди них оказались режиссер и сценарист Чарльз Бёрнетт, оператор Оуэн Ройзман, актер Дональд Сазерленд и режиссер Аньес Варда, сообщил Интерфакс со ссылкой на журнал The Hollywood Reporter.
Новый президент Академии Джон Бэйли на объявлении лауреатов сказал, что в этом году награды отразили широту международного независимого и мейнстримового кинематографа. А работы лауреатов воплощают разнообразие и человечность.
<li>Дональд Сазерленд снимается в кино почти шестьдесят лет, однако ни разу не был номинирован на "Оскар". Он известен широкому зрителю по ролям в фильмах "Джонни взял ружье", "Гордость и предубеждение", "Обратная тяга", "Голодные игры" и другие.</li><li>Чарльз Бёрнетт - легендарная фигура для независимого кино. В своих работах он рассказал о жизни чернокожего населения США. Его фильм "Забойщик овец" получил главный приз Берлинского кинофестиваля в 1981 году.</li><li>Оуэн Ройзман работал за камерой в пяти фильмах, номинированных на "Оскар": "Тутси", "Телесеть", "Изгоняющий дьявола", "Французский связной" и "Уайатт Эрп".</li><li>Варда Аньес стала известна как мать французской новой волны. Ей 89 лет и она до сих пор снимает фильмы. Последний, "Лица, деревни", вышел в этом году. Первый фильм режиссера - "Пуэнт-Курт" 1956 года - вдохновил на творчество целый круг молодых кинематографистов.</li>
Награды в виде статуэток "Оскар" вручат 11 ноября.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум