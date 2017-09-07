Шевченко и Нуньес впервые встретились на дуэли взглядов после отмены боя

7 сентября 2017, 13:18 Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. Бойцы UFC Валентина Шевченко и Аманда Нуньес впервые встретились на дуэли взглядов после отмененного боя.

Дуэль состоялась в Эдмонтоне (Канада). Сам реванш-поединок пройдет утром в воскресенье, 10 сентября (по бишкекскому времени), в этом же городе. Бой станет главным событием предстоящего турнира UFC 215. Отечественная спортсменка Валентина Шевченко претендует на титул чемпионки мира в легчайшем весе, который Аманда Нуньес завоевала, победив американку Ронду Роузи в декабре 2016 года.

Amanda Nunes vs Valentina Shevchenko pic.twitter.com/FquddwUwu2

- UFC Türkiye (@UFC_Turkiye) 6 сентября 2017 г. ​Шевченко и Нуньес должны были сразиться еще в начале июля на турнире UFC 213. Однако бразильянку госпитализировали за несколько часов до начала соревнований.

Бойцы уже встречались в марте прошлого года, тогда Нуньес одержала победу по очкам.

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