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Шевченко и Нуньес впервые встретились на дуэли взглядов после отмены боя

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446563-ru.html

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UFC опубликовал превью боя Валентины Шевченко с Амандой Нуньес (видео)

7 сентября 2017, 13:18       Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. Бойцы UFC Валентина Шевченко и Аманда Нуньес впервые встретились на дуэли взглядов после отмененного боя.
Дуэль состоялась в Эдмонтоне (Канада). Сам реванш-поединок пройдет утром в воскресенье, 10 сентября (по бишкекскому времени), в этом же городе. Бой станет главным событием предстоящего турнира UFC 215. Отечественная спортсменка Валентина Шевченко претендует на титул чемпионки мира в легчайшем весе, который Аманда Нуньес завоевала, победив американку Ронду Роузи в декабре 2016 года.
Amanda Nunes vs Valentina Shevchenko pic.twitter.com/FquddwUwu2
- UFC Türkiye (@UFC_Turkiye) 6 сентября 2017 г. ​Шевченко и Нуньес должны были сразиться еще в начале июля на турнире UFC 213. Однако бразильянку госпитализировали за несколько часов до начала соревнований.
Бойцы уже встречались в марте прошлого года, тогда Нуньес одержала победу по очкам.
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