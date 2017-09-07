7 сентября 2017, 13:14 Комментарии

Кубанычбеку Кулматову предложили пост председателя Нацбанка КР. Информацию об этом подтвердили в аппарате Российско-Кыргызского Фонда Развития.

Напомним, в данный момент К.Кулматов является председателем правления РКФР. Эту должность он занял 14 марта 2016 года.

До этого на протяжении двух лет (с 15 января 2014 по 9 февраля 2016 года) К.Кулматов трудился на посту мэра города Бишкека. С 2004 по 2013 год работал в Государственной таможенной службе, которую возглавил 9 апреля 2010 года. С августа 2013 по январь 2014 года К.Кулматов являлся полномочным представителем правительства в Чуйской области.

Напомним, ранее Национальный банк Кыргызской Республики возглавлял Толкунбек Абдыгулов, которого назначили вице-премьер-министром КР в правительстве Сапара Исакова.