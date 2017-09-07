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Кубанычбеку Кулматову предложили пост председателя Нацбанка КР

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/kubany...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446562-ru.html

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7 сентября 2017, 13:14       Комментарии

Кубанычбеку Кулматову предложили пост председателя Нацбанка КР. Информацию об этом подтвердили в аппарате Российско-Кыргызского Фонда Развития.
Напомним, в данный момент К.Кулматов является председателем правления РКФР. Эту должность он занял 14 марта 2016 года.
До этого на протяжении двух лет (с 15 января 2014 по 9 февраля 2016 года) К.Кулматов трудился на посту мэра города Бишкека. С 2004 по 2013 год работал в Государственной таможенной службе, которую возглавил 9 апреля 2010 года. С августа 2013 по январь 2014 года К.Кулматов являлся полномочным представителем правительства в Чуйской области.
Напомним, ранее Национальный банк Кыргызской Республики возглавлял Толкунбек Абдыгулов, которого назначили вице-премьер-министром КР  в правительстве Сапара Исакова.

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