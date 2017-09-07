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Швейцария подарит 14 автомобилей семейным врачам Иссык-Кульской области

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/shveitcar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446561-ru.html

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7 сентября 2017, 12:50       Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Кабар/. Семейным врачам для обслуживания населения в отдаленных селах Иссык-Кульской области правительство Швейцарии подарит 14 автомобилей марки Лада 21310. Об этом сообщили в посольстве Швейцарии в КР.
Посольство Швейцарии в Кыргызстане и министерство здравоохранения в рамках проекта "Автономия организаций здравоохранения" подарят 14 машин группам семейных врачей Жети-Огузского, Тонского и Тюпского районов Иссык-Кульской области.
Проект "Автономия организаций здравоохранения", нацелен на помощь более 26 группам семейных докторов, чтобы они с легкостью добирались до отдаленных населенных пунктов и облегчить медикам транспортировку пациентов, а также биоматериалов для проведения лабораторных анализов.
Торжественная церемония вручения транспорта состоится в Минздраве 8 сентября 2017 г. в 10:00 утра.

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