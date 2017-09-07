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Валентина Шевченко и Аманда Нунес на фотосессии перед боем UFC

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/valentina...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446560-ru.html

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7 сентября 2017, 12:59       Комментарии

Бишкек, 07.09.17 /Айжамал Дуйшоева – Кабар/. Накануне в Канаде состоялась фотосессия для СМИ участников турнира UFC 215.
Титульный поединок в легчайшем весе между представительницей Бразилии Амандой Нунес и кыргызстанкой Валентиной Шевченко состоится 9 сентября на UFC 215 в Эдмонтоне (Канада).
Женский титульный поединок в легчайшем весе должен был стать главным событием турнира UFC 213 еще в июле 2017 года, однако за несколько часов до боя Аманда Нунес выбыла из состава участников мероприятия, сославшись на недомогание.

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