Валентина Шевченко и Аманда Нунес на фотосессии перед боем UFC

7 сентября 2017, 12:59 Комментарии

Бишкек, 07.09.17 /Айжамал Дуйшоева – Кабар/. Накануне в Канаде состоялась фотосессия для СМИ участников турнира UFC 215.

Титульный поединок в легчайшем весе между представительницей Бразилии Амандой Нунес и кыргызстанкой Валентиной Шевченко состоится 9 сентября на UFC 215 в Эдмонтоне (Канада).

Женский титульный поединок в легчайшем весе должен был стать главным событием турнира UFC 213 еще в июле 2017 года, однако за несколько часов до боя Аманда Нунес выбыла из состава участников мероприятия, сославшись на недомогание.