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На "узкой улице" делят сэкономленные средства. Как в Кок-Жаре строят дорогу

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365915_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446559-ru.html

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Милиционеры рассказывают детям о правилах дорожного движения

7 сентября 2017, 12:45       Комментарии

Жители жилого массива Кок-Жар возмущены процессом строительства автодороги, прокладываемой возле их домов. О качественном дорожном полотне они мечтали давно и, наконец, работы начались. Вот только радость жителей длилась недолго - они недоумевают, почему в генплане указан один размер дороги, а по факту - другой.
Кроме того, оставляет желать лучшего тротуар и система ирригации. Пешеходную полосу урезали почти на метр от положенной, а дорогу - на 1-2 метра. Сейчас строители строят дорогу с отклонениями, по так называемому дефектному акту. И это при том, что место для расширения дороги есть.
Граждан беспокоит, что данное дорожное полотно просто не сможет обеспечить достаточную проходимость в микрорайоне Солнечном. Так как здесь уже начинают возводить многоэтажные дома. Как рассказали местные жители, вблизи их частного сектора скоро появится множество этажек, и такая дорога не сможет нормально функционировать.
"Мы 25 лет ждали, когда нам построят дорогу, но сейчас, к сожалению, наши товарищи - городские службы вот так строят. В Бишкекасфальтсервис обращались 2 августа, но они до сих пор не ответили, почему так строят. А то, что они сейчас строят по дефектному акту, знаете, это все сомнительно и непрозрачно. Есть проект, а строят по дефектному акту, как это так? Дефектный акт на государственных объектах должен быть только после завершения работ, когда требуется ремонт, а не во время строительства. Средства выделены на определенный объем, а строят по другим параметрам",- сказал житель Кок-Жара Талант Джумалиев.
В свою очередь прораб подрядчика признался, что ему известно о проблеме местных жителей, но помочь он им никак не может, так как муниципалитет дал команду строить, и с этим не поспоришь. А приезжавшие на место конфликта работники районной администрации обосновали приказ тем, что если дорога будет широкой, то здесь будут устраивать гонки. Впрочем, жители уверены, что это просто банальная экономия уже "распиленных" средств.

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