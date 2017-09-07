В разы снижен конфликтный потенциал на кыргызско-узбекской госгранице – Мамытов

7 сентября 2017, 12:23 Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Кабар/. Президенты Кыргызстана и Узбекистана Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиеев накануне, в Бишкек подписали договор о согласовании 85 процентов границ. Это исторический момент и в разы снизил конфликтный потенциал на кыргызско-узбекской границе, заявил сегодня агентству "Кабар" эксперт Токон Мамытов.

Мамытов рассказал, как ведутся переговоры по делимитации и демаркации между государствами. По его словам, этот переговорный процесс делится на три этапа. Первый этап, это комиссии определяют юридические документы и карты, на основе которых они и будут работать. Затем определяют принципы работы. Потом третий шаг – определяются две точки границ, начальная и конечная. Начальная – стык границ Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, конечная – стык границ Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Между этими двумя точками расстояние получается порядка 1375 км границ КР и РУз. Далее, после того, как определяется начальная и конечная точки границ, комиссия приступает ко второму этапу переговорного процесса.

"Начинают работать параллельно и правительственная комиссия и экспертные группы. Также создается группа, которая выезжает на места и проводит полевые работы. То, что главы государств подписали договор о согласовании границ говорит о том, что все эти этапы пройдены. 85% границ уже описали и осталось, где-то 200 км границ еще согласовать. Это будет уже завершающий этап", - сказал Т.Мамытов.

По его словам, переговорный процесс был начат в 2000 году. И только спустя 17 лет удалось договориться и согласовать госграницы. Конечно, первые 2 года несли организационный характер. Но 15 лет не могли согласовать госграницы, потому что президенты двух стран не проявляли политическую волю. Два первых президента Кыргызстана и первый президент Узбекистана не могли встретиться, обсудить и принять политическое решение столько лет. И вот только нынешние главы государств Атамбаев и Мирзиеев обсудили и приняли политическое решение о согласовании госграниц в декабре 2016 года в Самарканде.

"Это историческое событие. Столько лет эксперты работали, и наконец-то был подписан договор", - сказал он.

Мамытов подчеркнул, что после подписания этого соглашения конфликтный потенциал на границе значительно снижен.

Эксперт считает, что было бы хорошо, если в ходе ответного визита А.Атамбаева в Ташкент, который состоится в октябре будет подписан окончательный договор по всей линии границ. "Сейчас, конечно, нельзя гадать и прогнозировать, но я уверен, что правительственная комиссия будет работать в этом направлении", - поделился Т.Мамытов.

Мамытов уверен, что согласование госграниц позитивно отразится на отношениях Кыргызстана и Узбекистана. В первую очередь, по его словам, это укрепит их безопасность, установит порядок на границе, будет соблюдаться режим в приграничных зонах и конечно, же КПП будут эффективно работать и дадут людям свободно переходить границу, ходить в гости. Также будет способствовать увеличению торгово-экономического сотрудничества.