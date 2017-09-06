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Сегодня в 13.00 через КПП "Достук" кыргызстанцы смогут въезжать в Узбекистан без ограничений – посол

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/segodnia-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446557-ru.html

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7 сентября 2017, 12:30       Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Через пункт пропуска "Достук" в Оше сегодня, 7 сентября, в 13.00 по Бишкекскому времени граждане Кыргызстана смогут въезжать на территорию Узбекистана без ограничений. Об этом агентству "Кабар" сообщил посол Узбекистана в КР Комил Рашидов.
Он отметил, что пока это будет единственный КПП, через который можно будет въезжать на территорию Узбекистана без телеграмм.
"Это результат договоренностей двух президентов. Правила пребывания на территории Узбекистана остаются неизменными, то есть в течение трех дней нужно зарегистрироваться и потом можно будет находиться там 60 дней", - сказал он.
Отметим, что вчера, состоялось официальное открытие контрольно-пропускного пункта "Достук" на юге Кыргызстана.
С 2010 года до настоящего времени пункт пропуска "Достук-автодорожный" работал в ограниченном по времени суток режиме, более того для пересечения кыргызско-узбекской государственной границы требовалось предоставление ряда документов, таких как приглашение или телефонограмма. Теперь граждане двух республик смогут пересекать кыргызско-узбекскую государственную границу в упрощенном порядке, без предъявления дополнительных документов (приглашение или телефонограмма).

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