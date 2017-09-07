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Кыргызстанца задержали в Петербурге за интимную связь с 15-летней школьницей

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446555-ru.html

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7 сентября 2017, 12:38       Комментарии

Бишкек, 7.09.17 /Кабар/. В российском городе Санкт-Петербурге задержали гражданина Кыргызстана, которого подозревают в интимной связи с 15-летней школьницей, сообщается издание riafan.ru.
Согласно информации, в 6 сентября из детской в полицию поступило сообщение о выявлении учащейся 7-го класса одной из петербургских школ, которой был поставлен диагноз "ранняя половая жизнь".
Полиция занялась розыском любовника 15-летней школьницы и задержала проживающего в Петербурге без прописки 21-летнего кыргызстанца. Он был изобличен в том, что вступил в интимную связь со школьницей еще в январе 2017 года и с тех пор неоднократно занимался с ней этим, пишет издание.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за совершение полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

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