Кыргызстанца задержали в Петербурге за интимную связь с 15-летней школьницей

7 сентября 2017, 12:38 Комментарии

Бишкек, 7.09.17 /Кабар/. В российском городе Санкт-Петербурге задержали гражданина Кыргызстана, которого подозревают в интимной связи с 15-летней школьницей, сообщается издание riafan.ru.

Согласно информации, в 6 сентября из детской в полицию поступило сообщение о выявлении учащейся 7-го класса одной из петербургских школ, которой был поставлен диагноз "ранняя половая жизнь".

Полиция занялась розыском любовника 15-летней школьницы и задержала проживающего в Петербурге без прописки 21-летнего кыргызстанца. Он был изобличен в том, что вступил в интимную связь со школьницей еще в январе 2017 года и с тех пор неоднократно занимался с ней этим, пишет издание.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за совершение полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.