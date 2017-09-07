В Джалал-Абаде стартовал молодежный форум "Жаш-Тилек"

7 сентября 2017, 12:41 Комментарии

Ош, 07.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Джалал-Абад стартовал молодежный форум Жаш-Тилек.

Участникам форума рассказали о важности таких социальных тем как здравоохранение, экономика, образование, экология и другие темы. Спикеры совместно с участниками обсудили проблемы и пути их решения.

На форуме выступила спикер, являющейся руководителем ФРМИ Бермет Каниметова, которая рассказала о роли молодежи КР в формировании "зеленого" мышления. Также была проведена работа в группах по определению проблем молодежи.

Такие же форумы были проведены в городах Ош и Баткен, где по итогам первых сессий молодых людей города Ош волнуют вопросы качества высшего и среднего образования. Многие молодые люди отметили, что система образования, которая сформировалась в советское время, не всегда отвечает современным требованиям.

Площадка форума собрала молодёжных активистов, бизнесменов, представителей неправительственные организации, где каждый смог поделиться своим мнением и опытом в самых важных вопросах волнующих молодых людей.

Данный форум был организован общественной организацией "Youth of Osh".